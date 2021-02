Amara Baby : "J'attendais ce but depuis longtemps"

L'ancien joueur de Charleroi et de l'Antwerp a permis à Eupen d'arracher le partage contre Ostende (1-1) ce samedi après-midi inscrivant son premier but avec les Pandas.

Monté au jeu après l'heure de jeu, Amara Baby a arraché le partage d'une très belle frappe en fin de rencontre. "J'attendais ce but depuis très longtemps et cela me fait très plaisir. J'espère que je vais continuer de la sorte", a confié l'ailier en fin de rencontre.

Titulaire lors des dernières rencontre, le Sénégalais a débuté sur le banc ce samedi mais a répondu présent avec ce but égalisateur. "C'était la décision du coach et elle fut bonne. J'ai compris ma sortie du onze, je n'étais pas assez décisif. Aujourd'hui, nous venons de prendre un bon point contre une belle équipe d'Ostende et sur une pelouse difficile. Le terrain est gras et cela joue sur les jambes", a expliqué Baby.

Benat San José était content de la prestation de son joueur. "Il donne tout sur le terrain. C'est un joueur complet avec une mentalité exemplaire. Il a débuté sur le banc aujourd'hui, et il a répondu présent en montant au jeu avec ce but fantastique. Il est important pour nous", a conclu le coach d'Eupen.