Payet s'en contente: "Nous ne sommes pas guéris"

Marseille a ramené un point de Nantes, alors que dans les coulisses l'arrivée de Sampaoli se prépare.

Avec pourtant le même onze de départ, l'Olympique de Marseille n'a pas confirmé les belles choses entrevues face à Nice (3-2) sur la pelouse de Nantes (1-1) ce samedi, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Plombés après la pause par une bourde de Mandanda, les Olympiens ont pu revenir dans le match grâce à Dimitri Payet, qui semble satisfait par ce partage des points.

"C’est un bon point au vu du scénario. Ça prouve qu’on a de bonnes ressources mentales, surtout avec ce but qu’on offre à l’adversaire. Mais on a continué à jouer, ce qui n’est pas facile dans notre situation. On a gardé la tête froide pour revenir, et pourquoi pas aller gagner. On a tenté de le faire, mais c’était difficile face à un adversaire solide et regroupé derrière. Après, il faut rappeler que cette équipe n’est pas guérie, malgré le bon match contre Nice, on a besoin de confiance, de victoires…", a rappelé le milieu offensif au micro de Canal+.

Également interrogé sur l’arrivée chaque jour plus certaine de Jorge Sampaoli sur le banc, Payet a préféré botté en touche en rappelant "l’unité retrouvée par le groupe" sous les ordres de Nasser Larguet.