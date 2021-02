Emmanuel Agbadou rayonne à Eupen : "Quitter l'Afrique et s'imposer en Europe n'est pourtant pas évident"

L'Ivoirien est l'une des révélations côté eupenois cette saison où il a déjà disputé 18 rencontres et marqué un but. Solide au sein de la charnière centrale, il peut également évoluer sur le flanc droit et au milieu du jeu.

Dans le creux, Eupen fait du sur place et n'a pas goûté à la victoire en championnat depuis six rencontres. Ce week-end, les Pandas se déplaceront au Stayen pour y affronter Saint-Trond. "Il ne reste déjà plus que six rencontres à disputer. C'est la dernière ligne droite donc il faut tout donner et mouiller le maillot. Ainsi, nous n'aurons pas de regrets à l'issue de la saison. Le top 8 ? Nous ne voulons pas nous mettre de pression supplémentaire donc nous allons y aller match par match et voir à quelle place nous finirons", confie le joueur âgé de 23 ans.

Arrivé cet été du côté d'Eupen en provenance du club tunisien de Monastir, le défenseur central polyvalent s'est rapidement imposé dans le onze de Benat San José au point de devenir rapidement incontournable. Une adaptation assez rapide. "Si tout se passe bien pour moi, c'est en partie grâce au coach qui me fait confiance et aussi grâce à mes coéquipiers. Ce n'est pas évident de quitter l'Afrique et de s'imposer au sein d'une équipe en Europe. Mais Eupen est une famille", a expliqué l'Ivoirien.

Suivi par de nombreux clubs, il pourrait être tenté de passer un cap cet été. "Je me concentre sur Eupen afin d'aider au mieux l'équipe. Je n'ai pas envie de me projeter car je suis bien ici. Nous verrons par la suite ce que l'avenir nous réserve", a conclu Emmanuel Agbadou.