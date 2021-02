Plus de club belge en coupe d'Europe : "On peut se demander si le niveau de notre championnat s'est amélioré grâce aux Play-offs"

Alors que le mois de mars pointe le bout de son nez, tous les clubs belges ont été éliminés en coupe d'Europe.

Une situation inquiétante pour Franky Van der Elst qui cherche les raisons : "Au Club de Bruges, on savait d'avance que cette confrontation ne serait pas facile", a déclaré l'ancien milieu de terrain à Sporza en référence au match face au Dinamo Kiev.

"On voyait clairement qu'au bout d'une heure, ils étaient fatigués et le Dinamo a pris les choses en main. Ensuite, le Club n'avait plus assez de qualités pour rééquilibrer les échanges", analyse Van der Elst.

Toutefois, l'ancien Diable Rouge peut comprendre pour Bruges, mais pas pour l'Antwerp : "Bien sûr, c'est décevant mais je suis surtout très déçu de la façon dont l'Antwerp a perdu ses rencontres. En défense, c'était tout simplement mauvais. Une grande déception."

Van der Elst en a profité pour évoquer le format de notre championnat : "Le fait que tous nos clubs soient désormais hors compétition, ne joue pas en faveur de la JPL. On peut se demander si le niveau de notre championnat s'est amélioré grâce aux Play-offs. Personnellement, je ne suis pas favorable à une BeNeLeague, je ne pense pas que cela rendra notre championnat plus fort, il y aura surtout des droits TV bien plus élevés."