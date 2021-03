Anderlecht a un oeuf à peler : "Je vois le match au Cercle comme une défaite"

Le RSC Anderlecht retrouve un Cercle qui lui avait posé problème il y a quelques semaines à peine en championnat. Mais les Mauves sont revigorés après leur victoire lors du Clasico.

Le match d'Anderlecht face au Cercle de Bruges avait fait voler en éclats les belles choses entrevues lors des semaines précédentes, et mis un terme à ce qui aurait dû être un début de série pour les Mauves. Ce mercredi, en Croky Cup, Vincent Kompany sait ce qu'il veut voir : la même intensité qu'à Sclessin. "Ce match au Cercle, dans ma tête, c'est une défaite. Nous avons pris un point que nous ne méritions pas", reconnaît-il en conférence de presse.

© photonews

"Maintenant, c'est aux gars de montrer sur le terrain ce qu'ils valent. J'espère qu'ils ont le même état d'esprit que moi. On est repartis de zéro et avec l'état d'esprit vu au Standard, tout se passera mieux". Le Cercle de Bruges, cependant, est une équipe en pleine confiance : les Groen & Zwart revivent sous Yves Vanderhaeghe, et proposent un jeu qui n'est pas typique d'une équipe de bas de classement.

"Ce n'est pas forcément une équipe avec un bloc bas. Ils ont des joueurs très athlétiques mais aussi très forts techniquement, même en défense centrale. Certains profils correspondent aux nôtres : de jeunes talents avec peu d'expérience mais énormément de qualité", admire Kompany. "Mais ce que je veux surtout voir et qui fera la différence, c'est l'enthousiasme de mes joueurs. La qualité, elle est là, peu importe qui je mets sur le terrain, ça ne fera pas une grande différence en termes de qualité. Mais l'efficacité vient de l'enthousiasme et je l'ai revu au Standard".