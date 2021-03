Eupen face à un Gand qui lui réussit : "Objectif demi-finales !", affirme San José

L'AS Eupen arrive en quarts de finale de la Croky Cup gonflé à bloc et soulagé après sa victoire contre Saint-Trond. Beñat San José prévient cependant : c'est une autre compétition.

Si les Pandas s'étaient inclinés à Saint-Trond, cette rencontre de Coupe en pleine semaine serait peut-être abordée comme un match "de trop", qui soutirerait des forces précieuses dans la course au maintien. Mais Eupen l'a emporté au Stayen et arrive en Croky Cup avec le sourire. "C'était très important de prendre les trois points et de retrouver cette sensation de victoire auquel on travaillait depuis si longtemps", se réjouit Beñat San José en conférence de presse ce mardi.

"C'est important pour l'ambiance, pour l'énergie du groupe qui a enchaîné de nombreux matchs ces derniers mois. Maintenant, notre motivation est énorme à l'approche de ce match de Coupe". Une rencontre abordée avec optimisme et ambition, d'autant plus que La Gantoise n'a pas battu l'AS Eupen en deux matchs cette saison (les Pandas restent sur un 4/6). "C'est vrai que Gand nous réussit, mais c'est un tout autre contexte que le championnat", nuance l'entraîneur eupenois.

L'objectif, c'est la demi-finale

"La Gantoise est une grande équipe, un grand club qui se bat pour des titres ou l'Europe chaque saison. Demain, les statistiques ne compteront pas, ce n'est que sur un match et Gand a l'expérience de ces rendez-vous, son coach également", continue San José, qui clame cependant l'ambition germanophone pour ce duel. "Eupen ne joue pas pour gagner des titres - mais nos joueurs jouent pour gagner ! Je ne vais pas parler d'objectif du club, mais chaque match peut être gagné et si nous gagnons demain, ce sera les demi-finales. C'est ça, l'objectif".

Reste à voir quelle équipe pourra aligner l'Espagnol ce mercredi, alors que les matchs s'enchaînent. "Il y a quelques bobos, vous savez que le Stayen est synthétique et les organismes n'y sont pas habitués. On verra quels joueurs seront les plus en forme pour aider l'équipe, en étant dans le 11 ou en montant au jeu". Eupen et Gand ont un programme bien différent, les Buffalos ayant pu "souffler" dimanche avec le report de la Bataille des Flandres.

"Nous sommes les seuls à jouer trois fois en six jours. La Gantoise n'a pas joué dimanche - pour les circonstances qu'on connaît et qu'on comprend, bien sûr - puis ne rejoue que lundi. C'est une semaine difficile pour Eupen, mais c'est très enthousiasmant", affirme San José. "C'est un quart de finale, dans notre stade, et nous voulons le gagner".