Charleroi veut rebondir : "Je ne veux pas parler de dernière chance"

Le Sporting Charleroi est dans le dur, c'est le moins qu'on puisse dire, et il va falloir se reprendre pour encore espérer aller chercher le top 4.

Karim Belhocine, cependant, ne veut pas encore parler de match de la dernière chance ce vendredi pour le Sporting Charleroi, qui reçoit Saint-Trond et est à 7 points du top 4 de D1A. "Je ne veux pas parler de dernière chance pour le top 4. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner", estime le coach des Zèbres dans des propos relayés par La Dernière Heure.

"Il faut réussir à se lâcher et à tout donner défensivement et offensivement. Si nous sommes constants sans penser à un éventuel enjeu, on fera de bonnes choses. Il faudrait un match référence qui permettrait de lancer une série", pointe Belhocine.