Coupe : Genk écrase Malines et rejoint le dernier carré

Après être venu à bout de Thes Sport puis du STVV aux tours précédents, Genk recevait Malines en quarts de la coupe de Belgique.

Comme l'avaient indiqué Peter Croonen et John van den Brom, Genk a fait de la coupe son objectif. Le club vise l'Europe et espère profiter du chemin le plus rapide pour y parvenir.

La donne était claire pour une formation qui a perdu beaucoup de plumes en championnat, et le message est très bien passé, semble-t-il, chez les joueurs vu que le Racing menait 2-0 à la pause.

Deux buts rapides lançaient le Racing, Thorstvedt après deux minutes de jeu, puis Muñoz après dix minutes, bien servi par le jeune Oyen.

Après le repos, Thorstvedt plantait un doublé (64e) profitant d'un bon service de Muñoz pour rapprocher un peu plus le Racing des demies.

Mrabti (82e) sauvait l'honneur du Kavé en fin de rencontre, espérant relancer un peu le suspense de la rencontre, mais Bongonda mettait rapidement fin à tout espoir en plantant le 4-1 (85e).

L'aventure malinoise se termine ici, alors que Genk rejoint Eupen et Anderlecht dans le dernier carré.