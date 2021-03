La Pro League diffusée sur des plateformes de streaming à l'étranger

Eleven Sports, détenteur des droits du football belge, a conclu un accord avec les plateformes de streaming MyCuJoo, OneFootball et LIVENow concernant la diffusion des matches de Jupiler Pro League dans divers pays européens. Tous les matchs de D1A pourront donc être suivis en Allemagne, France, Italie Espagne, Autriche, Suisse, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Scandinavie, Irlande et au Royaume-Uni, gratuitement durant la saison régulière et en pay-per-view dès les Playoffs.

Une nouvelle plateforme qui suit de près l'annonce d'un accord avec ESPN pour la diffusion des rencontres de Pro League en Amérique du Nord, du Sud et Centrale.

From now on, all Jupiler Pro League games can also be watched live in 🇫🇷, 🇩🇪, 🇮🇹, 🇪🇸 and 🇬🇧!



The Pro League and Eleven Sports further expand the reach of the Jupiler Pro League thanks to innovative distribution partnerships with '@MyCujoo', '@OneFootball & ‘ '@livenowglobal'! pic.twitter.com/QTkaWxQwbP