Le Standard de Liège a pris la mesure du Club de Bruges (1-0) en quart de finale de la Coupe de Belgique ce jeudi soir. Dans le creux ces dernières semaines, les Rouches ont répondu présents.

Mbaye Leye attendait une réaction de ses joueurs, il l'a eue ce jeudi en Coupe. La grinta a fait son retour au sein du matricule 16 car la mentalité a fait la différence ce jeudi soir face à l'ogre brugeois. "Cette mentalité, c'est le Standard. Cela est notre identité et la voie que nous voulons suivre. Parfois, il faut aller au combat et se battre. Ce n'est pas la même chose sans nos supporters, c'est clair. Nous les avons déçus donc nous nous devions de tout donner aujourd'hui. Je pense qu'ils seront fiers de nous", a confié Nicolas Raskin à l'issue de la rencontre avant d'évoquer le discours de son coach avant le quart de finale.

"Quand nous étions allés à Bruges fin janvier, ils étaient plus forts que nous. Mais cela ne devait plus se reproduire et qu'un nouveau match avait lieu. Il fallait jouer avec notre identité et tout donner. Nous avions bien préparé le plan tactique et mental puis nous avions reçu la visite de nos supporters ce mercredi. Cela a reboosté l'équipe. Ces ingrédients réunis ensemble nous ont permis de gagner.

© photonews

Le milieu de terrain n'a pas tari d'éloges à propos de son coéquipier Joao Klauss qui fait preuve d'abnégation à chaque rencontre. "Il s'est intégré très rapidement dans l'équipe et il est devenu un leader. Il travaille beaucoup pour l'équipe et n'hésite pas à multiplier les efforts. Un joueur qui est rapidement devenu important", a souligné le box to box liégeois.

En demi-finale de la Coupe de Belgique, le Standard affrontera Eupen. "Peu importe l'équipe, il faut faire le boulot. Toutefois, ce sera un bon match face à une belle équipe qui a sorti Gand. Nous pouvons faire quelque chose de beau si nous montrons la même envie", a conclu Nicolas Raskin.