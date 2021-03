Odilon Kossounou connait la durée de sa suspension

Le défenseur de Bruges a été expulsé ce jeudi soir sur la pelouse du Standard.

Odilon Kossounou a été expulsé ce jeudi à la 81ème minute pour un tacle sévère sur Muleka, lors de la défaite de ses couleurs sur la pelouse de Sclessin en Coupe de Belgique.

Ce vendredi, l'Union Belge a proposé 3 matches de suspension, dont deux effectifs, au défenseur de Bruges. Si le Club accepte, l'Ivoirien manquerait les déplacements à Charleroi et La Gantoise, matches qui avaient été reportés l'un à cause du terrain, l'autre à cause d'un nombre de cas de Coronavirus élevés du côté de Bruges.