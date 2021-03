Hervé Koffi : "On avait besoin de cette victoire pour le maintien"

Ce dimanche, Mouscron a battu le Standard de Liège (1-0). Grâce à ce succès, les Hurlus prennent trois points précieux dans la course au maintien. Le club hennuyer compte désormais 30 points au compteur, soit 5 unités de plus que la lanterne rouge Waasland-Beveren.

Mouscron a livré une prestation solide contre le Standard de Liège ce dimanche. "Je suis fier de l'équipe et je dis merci aux supporters de continuer à nous soutenir. On avait besoin de cette victoire et de ces trois points pour le maintien. Un bon boost pour atteindre notre objectif", a expliqué le portier des Hurlus.

Les Hurlus renouent avec la victoire ce week-end et se hissent même provisoirement à la 16ème place. "Nous étions touchés moralement après les deux points perdus contre le Beerschot, mais nous avons réagi et sommes restés concentrés. Il faut continuer de la sorte et je suis sûr que nous allons nous maintenir. J'ai confiance en mes coéquipiers et je sais que les fans vont nous aider jusqu'au bout", a confié le joueur prêté par Lille brillant lors de ses sorties. "J'ai apporté mon soutien comme je pouvais en sortant le plus souvent", a conclu Koffi.