Mbaye Leye explique les absences de Gavory, Bastien et Henkinet à Mouscron

Les trois joueurs ne figuraient pas sur la feuille de match du côté de Mouscron ce dimanche après-midi.

Le Standard de Liège poursuit sa mauvaise série en championnat avec une troisième défaite de suite. Les Rouches, qui ont chuté au Canonnier face à Mouscron (1-0) ce dimanche, affichent un piètre bilan de 3 sur 21 et voient les playoffs s'éloigner.

À l'issue de la rencontre, Mbaye Leye a expliqué pourquoi Laurent Henkinet, Samuel Bastien et Nicolas Gavory n'étaient pas présents à Mouscron. "Laurent n'a pas passé une bonne nuit à l'hôtel et a peu dormi à cause de douleurs aux dents. Cela n'allait pas mieux le matin, donc on a mis Jean-François Gillet sur le banc. Concernant Samuel, il a reçu un coup sur l'épaule lors de la rencontre de Coupe contre le Club de Bruges. Juste avant de quitter Liège ce samedi, cela n'allait pas et je n'ai pas voulu prendre le moindre risque. Surtout avant une rencontre où beaucoup de duels nous attendaient. Et concernant Nicolas, c'est un choix car j'ai 28 joueurs à ma disposition. Laurent Jans n'était pas là, il est revenu. Eden Shamir était présent et il n'est pas là non plus ce week-end", a confié le T1 des Rouches.