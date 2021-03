Deux légendes à l'honneur : Daniel Amokachi et Ahmed Hassan, champions de la Pro League et champion d'Afrique

Ces deux noms qui ont marqué le football africain et celui de la Belgique: le nigérian Daniel Amokachi, passé par le Club de Bruges, et l'égyptien Ahmed Hassan, l'ancien mauve. Retour sur leurs carrières et leur après-carrière.

Les joueurs africains qui ont impacté positivement le football belge et celui du continent africain sont nombreux. Le Nigérian Daniel Amokachi (passé par le Club de Bruges) et l’égyptien Ahmed Hassan (l’ancien Anderlechtois) ont cette particularité d'avoir avoir été champion en Po League et champion d'Afrique.

Ils ont marqué la Pro League

Surnommé "le taureau", l’attaquant Daniel Amokachi(48 ans) a connu sa première expérience hors de son Nigéria natal en Pro League, précisément à Bruges où il a posé ses valises en 1990. Après quatre bonnes années en Flandre, il a inscrit 35 buts en 81 matchs, avec en prime un titre de champion, une super coupe en 1992 et une coupe de Belgique en 1991. Il est récompensé individuellement par deux titres de soulier d’ébène en 1992 et 1994.

© Photonews

Par contre pour l’ancien milieu de terrain des "Pharaons", Ahmed Hassan (45 ans), la Belgique n’a pas été le point de départ de sa carrière internationale. Il est passé par la Super Lig Turque avant d’atterrir à Anderlecht en 2006. Avec les Mauves (77 matchs et 23 buts), il remporte le championnat en 2007, la Coupe en 2008 et deux fois la Super Coupe de Belgique, en seulement deux saisons .

Champions de Belgique, champions d’Afrique

Daniel Amokachi et Ahmed Hassan ont marqué leur époque. Après leur deuxième place en 1990, "le taureau" et les Super Eagles ont soulevé le trophée continental Africain en 1994 en Tunisie. La même année le Nigéria atteint les 8ème de finale de la coupe du monde aux Etats-Unis. Deux ans plus tard, ils remportent les Jeux olympiques, avant de rééditer de nouveau l’exploit d'atteindre le second tout de la coupe du monde 98 en France.

Ahmed Hassan n’a jamais participé à une phase finale de coupe du monde, certainement le plus grand regret de sa carrière, mais il a fait de la CAN sa chasse gardée. Il l’a gagné à quatre reprises : 1998, 2006, 2008, 2010. Le recordman des sélections dans le monde (184 sélections) a été élu meilleur joueur des CAN 2006 et 2010, sans oublier sa médaille d’or aux jeux africains de Harare en 1995.

Que sont-ils devenus ?

Ils ont quitté les pelouses, mais ne se sont pas éloignés du football pour la cause. Après avoir raccroché les crampons en 2003, Amokachi a démarré une carrière toujours liée au foot, celle d’entraineur. Il a été classé deuxième du championnat nigérian avec le club Nassarawa en 2006. Malgré ce resultat encourageant, Il va quitter ce dernier pour Enyimba d’Aba mais les résultats n’ont pas suivi, comme d’ailleurs son expérience infructueuse à JC Hercules en deuxième division Finlandaises.

Il a été plusieurs fois adjoint dans le staff des Super Eagles et une fois intérimaire au poste d’entraineur titulaire. Adjoint de feu Stéphane Keshi, l'ancien d'Anderlecht, Daniel va soulever de nouveau la coupe d’Afrique des Nations en 2013 en Afrique du Sud. Il rentre ainsi dans le cercle fermé de ceux qui l’ont remporté en tant que joueur et entraineur même s’il n’était qu’adjoint à l'époque.

Expert CAF et FIFA, consultant sportif chez BBC, l’homme qui passe pratiquement aujourd’hui ses journées dans sa ferme, s’est vu confier une mission de la part de son pays. Il a été nommé en 2020 assistant spécial du président nigérian Muhammadu Buhari pour les sports.

Facteur commun entre les deux artistes, métier d’entraineur et de consultant.