Pour oublier toutes les déceptions

L'Europa League doit permettre aux Gunners d'oublier leur saison compliquée en championnat mais pour cela il faudra exorciser les démons grecs.

Parfois, le sport offre une possibilité de de gommer une déception du passé. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a permis au PSG de tenter d'oublier la remontada, en Europa League, Arsenal repasse le couvert contre les Grecs de l'Olympiakos.

En effet, Arsenal aura à cœur de prendre sa revanche suite à son élimination dès les seizièmes de finale l’an passé. De plus, cette Europa League est la dernière possibilité pour les Gunners de décrocher un titre. En effet, éliminés de la FA Cup et de la Carabao Cup, les hommes d’Arteta pointent à une décevante 10e place en Premier League avec 8 points de retard sur les places européennes. Le week-end dernier, les Gunners ont livré une prestation digne de leur standard depuis le début de l’exercice avec d’excellents mouvements mais aussi des grossières erreurs comme le but sordide encaissé sur une mauvaise passe de Xhaka.

Offensivement, Arsenal a manqué d’efficacité et se doit d’être plus performant dans ce domaine. En revanche, Arteta doit se réjouir du retour en forme d’Aubameyang et voit Willian et Pépé livrer de bien meilleures prestations ces dernières semaines. Sorti premier de son groupe d’EL largement à sa portée, Arsenal s’est ensuite défait de Benfica en 16e de finale dans un scénario hitchcockien (score final 3-2). Revanchard suite à son élimination de la saison passée, Arsenal ne joue plus que cette C3 qui le motive et possède l'équipe pour s’imposer avec la manière.