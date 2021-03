🎥 Shamar Nicholson, sauveur de Charleroi: "Je sentais venir ce but"

Il a attendu la 90e minute pour sortir de sa boîte, mais le Jamaïcain a inscrit un but très précieux qui va booster la confiance des Zèbres avant le sprint final.

Shamar Nicholson avait le sourire après le match contre le Club de Bruges. Et pour cause: il vient de mettre fin à la série de dix victoires du Club de Bruges en championnat. "C'est un super sentiment d'égaliser dans les dernières secondes et d'offrir ce point à l'équipe", se réjouit-il.

D'autant que l'attaquant du Sporting de Charleroi avait connu une soirée compliquée entre Brandon Mechele et Matej Mitrovic. "Comme tous les matchs, mais c'est vrai que c'était un match difficile. Avec beaucoup de courses et beaucoup de duels", reconnaît le Jamaïcain.

Un but qui "fait du bien"

Mais Shamar Nicholson n'a jamais abdiqué et son heure est finalement venue à quelques minutes du coup de sifflet final. "Pendant le match, je n'ai pas eu une seule occasion, mais il fallait rester concentré, y croire jusqu'au bout et je suis très heureux d'avoir enfin marqué."

Enfin, parce qu'il attendait ce but depuis plus d'un mois et le huitième de finale de Coupe de Belgique à Gand. "Ça fait du bien", sourit-il. "Mais je le sentais venir et, honnêtement, quand j'ai ce sentiment, je marque à chaque fois." Tout profit pour le Sporting de Charleroi qui avait bien besoin d'un résultat contre Bruges avant d'attaquer la dernière ligne droite de sa phase classique.