Selim Amallah : "Le but le plus important de ma carrière"

L'international marocain a permis au Standard de Liège de se hisser en finale de la Coupe de Belgique en inscrivant l'unique but de la partie contre Eupen ce samedi soir au Kehrweg.

En seconde période, Selim Amallah a décoché une magnifique frappe du gauche qui est allée se loger en pleine lucarne. Un superbe but qui a permis au Standard de faire la différence et de se qualifier pour la finale de la Coupe de Belgique. "J'ai effectué un contrôle vers l'avant puis j'ai tenté du gauche et j'ai regardé le ballon partir. Le but le plus important de ma carrière. Ça fait vraiment plaisir car c’est un goal qui nous qualifie pour la finale, je suis content. Nous avons tout fait pour jouer au Heysel et ainsi sauver la saison", a expliqué le milieu offensif à l'issue de la rencontre.

En première période, le Rouche est tombé dans la surface mais monsieur Visser n'a pas sifflé malgré un contact. "Je n'ai pas revu les images mais je sens que l'on me touche. Il y avait penalty", a précisé l'ancien Hurlu qui pense désormais aux quatre dernières rencontres de championnat. "Il faut jouer à fond et prendre le maximum de points. Nous avons des joueurs talentueux et nous devons continuer de la sorte. La confiance et la chance n'étaient pas là, mais il faut continuer de travailler et aller prendre les trois points à Genk la semaine prochaine", a conclu Amallah.