Héros de Genk, Paul Onuachu savoure: "Et maintenant la finale!"

Le meilleur buteur de Belgique a remis ça, dimanche soir, et il n'y avait pas de meilleur moyen de prendre sa revanche sur le Sporting d'Anderlecht.

Il l'avait clamé haut et fort avant, il n'était pas prêt à encaisser une troisième défaite consécutive contre le Sporting d'Anderlecht. Paul Onuachu a répondu présent, dimanche soir. En ouvrant le score en première période (son 27e but de la saison!), avant de pousser Matt Miazga à la faute à l'heure de jeu.

Mais il ne s'attribue pas pour autant les mérites de cette victoire. "J'avais dit que nous avions joué nos plus mauvais matchs contre Anderlecht et qu'il ne pourrait pas y avoir de troisième fois. Nous avons ajouté l'action à la parole. L'équipe a montré énormément de caractère, tout le monde s'est donné à 120%", se réjouit-il.

"En finale, il n'y a que la victoire qui compte"

Et c'est banco pour le Racing, qui disputera sa sixième finale de Coupe le mois prochain. Et pour Paul Onuachu, qui espère ajouter un second trophée à son palmarès, après la Coupe du Danemark, remportée avec Midtjylland en 2019.

Il disputera donc la deuxième finale de Coupe de sa carrière dans un peu plus d'un mois. Pour atteindre l'un des objectifs qu'il s'était fixé en signant à Genk. "En finale, il n'y a qu'une seule chose qui compte et c'est gagner. Quand je suis arrivé, la Coupe était l'un de mes objectifs, nous sommes à 90 minutes d'y parvenir", conclut-il. Le Standard est prévenu, Paul Onuachu aura les crocs, fin avril.