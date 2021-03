Jacky Munaron: "Anderlecht en playoffs 1? Je ne le pense pas"

Après l'élimination en demi-finale de la Coupe de Belgique, le Sporting d'Anderlecht doit rabattre ses ambitions sur les playoffs 1. Un objectif que l'ancien légendaire portier anderlechtois ne voit pas le Sporting

Quinze ans entre les perches bruxelloises, quatre titres de champion de Belgique, quatre Coupes de Belgique, deux Coupes d'Europe: Jacky Munaron est une légende au Parc Astrid et il ne cache pas qu'il souffre pour son Sporting depuis quelques années. Entretien.

Jacky Munaron, avez-vous regardé la demi-finale entre Anderlecht et Genk, dimanche soir?

"Non, je n'ai pas vu le match. Je suis encore totalement Anderlechtois, mais, regarder les matchs, je ne fais plus. Ces derniers temps, ce n'était d'ailleurs pas forcément agréable à regarder. Je deviens vite nerveux quand je regarde un match du Sporting. Du coup, ça doit bien faire deux ans que je n'en ai plus vu en direct.

Vous devez malgré tout être attristé par la situation sportive actuelle de votre ancien club?

"Évidemment, ça me fait quelque chose. Mais, dans l'ensemble, c'est le niveau du championnat de Belgique qui me fait quelque chose. Il y a 400 joueurs étrangers et à peine une centaine de Belges. Je n'ai aucun problème avec le fait que les joueurs viennent de l'étranger, mais il faut qu'ils apportent une valeur ajoutée.

Paul Onuachu, par exemple, apporte quelque chose, mais pour le reste... Quand je regarde un match, je compte le nombre de joueurs belges. S'il y en a moins de dix ou douze sur la pelouse, je zappe. À Anderlecht, on mise sur la jeunesse, mais avec combien de Belges dans le onze de base? Peut-être cinq qui commencent, mais à peine trois qui la terminent...

Je ne comprends pas pourquoi Adrien Trebel ne joue pas plus.

Maintenant que la Coupe est terminée, l'objectif d'Anderlecht, c'est le top 4. Jouable selon vous?

Je ne le pense pas. Cela fait un moment qu'ils ont du mal à marquer des buts. Les supporters d'Anderlecht veulent voir des buts et ils ne les voient pas. J'entends même des supporters me dire qu'ils préfèrent regarder d'autres championnats. Le fan du Sporting a toujours été fidèle et il est toujours derrière son club, mais il ne faudrait pas que la situation actuelle s'éternise.

Et qu'est-ce qu'il manque au Sporting?

Le plus gros problème de cette équipe, c'est le manque d'expérience. Travailler avec les jeunes, c'est bien, mais il faut aussi les entourer de joueurs d'expérience. Je ne comprends, par exemple, pas pourquoi Adrien Trebel est toujours sur le banc. À chaque fois qu'il monte ou qu'il débute, il marque la rencontre de son empreinte.