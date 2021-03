🎥 Europa League: les Romains en patrons, Grenade et Arsenal sans briller

Les trois premiers qualifiés pour les quarts de finale avaient fait la différence au match aller, ils n'ont pas eu à forcer leur talent ce jeudi soir.

L'honneur italien est sauf en Coupe d'Europe. Alors qu'aucun club de Serie A ne disputera les quarts de finale de la C1 pour la première fois depuis 2016, la Roma assure à l'Italie une place minimum en quarts de finale de l'Europa League.

Les Romains avaient déjà écrasé le Shakhtar au match aller (3-0), les Romains se sont aussi imposés en Ukraine grâce à un doublé de Borja Mayoral, alors qu'entre les deux buts de l'attaquant espagnol Junior Moraes avait égalisé (1-2).

#UEL | ¡Doblete de Borja Mayoral!

El ex Real Madrid liquida la serie y hace el 2-1 para Roma ante Shakhtar Donetsk. (5-1 global a favor Roma) pic.twitter.com/zXZibxlVDY — En el VAR (@EnElVar) March 18, 2021

Arsenal et Grenade: battus mais qualifiés

À l'inverse, Grenade et Arsenal ont été bien inspirés de faire la différence à l'aller car, si les Espagnols et les Anglais sont qualifiés, ils ont tous les deux été battus jeudi soir. Petit poucet des huitièmes de finale, Molde s'est assuré une sortie avec les honneurs en dominant Grenade grâce à un but d'Herstad, inscrit à la 90e minute de jeu sur penalty. Une victoire (2-1) qui n'a pas suffi à rattraper le retard concédé à l'aller (2-0).

Sortie identique pour l'Olympiakos. L'an dernier, au même stade de la compétition, le club grec avait éliminé Arsenal aux prolongations après avoir été battu 0-1 à domicile, cette fois, l'écart creusé par les Gunners (1-3) était trop grand. Youssef El Arabi offre la victoire à l'Olympiakos (0-1), mais c'est bien Arsenal qui file en quarts de finale.