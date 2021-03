Amara Baby : "La défaite face au Standard a été dure à digérer"

Samedi dernier, Eupen s'est fait sortir en demi-finale de la Coupe de Belgique par le Standard de Liège (0-1). Auteurs d'une bonne rencontre, les Pandas ne sont pas parvenus à prendre la mesure des Rouches malgré plusieurs occasions.

Eupen a eu du mal à digérer l'élimination en Coupe de Belgique. "Le début de semaine fut difficile, on avait encore mal. Mais on s'est remis en question et on a travaillé dur pour laisser ce mauvais souvenir derrière nous. On est focus sur le prochain match, à savoir ce samedi soir contre Courtrai", a confié Amara Baby en conférence de presse.

"Grappiller quelques places"

Classé à la 13ème place avec 37 points au compteur, Eupen est à six unités de la huitième place occupée par OHL. "Le top 8 va être compliqué à atteindre mais qui sait avec un petit miracle ?! Tout est possible dans le football et tout va très vite. On va garder ce petit espoir avant les quatre dernières rencontres. Notre objectif est de tout gagner et de tout donner jusqu'au bout. Grappiller quelques places", a souligné l'ailier âgé de 32 ans.

"Eupen peut me prolonger automatiquement à partir du 1er avril"

Arrivé l'été dernier au Kehrweg en provenance de l'Antwerp où il était en fin de contrat, Amara Baby revient sur sa saison chez les Pandas. "Une bon exercice dans l'envie et dans le jeu mais pas dans les stats", a précisé le joueur qui a été blessé jusqu'au mois d'octobre. "Le coach m'a accordé sa confiance et j'ai essayé de la lui rendre durant la saison. Je me sens bien à Eupen. Si je veux rester ? Oui mais ça ne dépend pas de moi. Le club peut me prolonger automatiquement à partir du 1er avril pour une année supplémentaire. Je serais très content si Eupen vient vers moi pour entamer les discussions", a conclu Baby.