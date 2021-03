José Mourinho : "En ce moment, nous mourrons"

Éliminé par le Dinamo Zagreb en huitième de finale de l'Europa League (0-3 ; 2-3 en cumulé) ce jeudi soir, Tottenham a vécu une grosse désillusion.

José Mourinho a eu des mots forts après l'élimination de son équipe par le Dinamo Zagreb. " Nos adversaires ont laissé de la sueur, de l'énergie, du sang. À la fin, ils ont même lâché des larmes de bonheur. Ils ont été très humbles et engagés. Je dois les féliciter. De l'autre côté, mon équipe - je répète, mon équipe - n'avait pas l'air de jouer un match important. Si pour l'un d'entre eux ce n'est pas important, pour moi ça l'est", a lâché le technicien portugais au micro de BT Sport.

"Je suis déçu par la différence d'attitude d'une équipe à l'autre. Je suis désolé que mon équipe soit celle qui n'a pas apporté au match non seulement les bases du football mais aussi les bases de la vie, c'est-à-dire respecter notre travail et tout donner. Je ne peux que m'excuser auprès des supporters de Tottenham. J'espère qu'ils ressentent la même chose que moi. Aujourd'hui, c'était vivre ou mourir - et, en ce moment, nous mourons", a conclu José Mourinho.