Les arbitres du week-end sont connus

Le Standard ouvrire le bal ce week-end, avec un déplacement à Genk. Ce sera Erik Lambrechts qui sera au sifflet dès 20h45 ce vendredi.

Eupen, dont la rencontre a été déplacée à 20h30, recevra Courtrai sous la direction de Bram Vandriessche. Nicolas Laforge sifflera le choc entre le Club de Bruges et l'Antwerp.

Enfin, Jan Boterberg dirigera le duel entre le Sporting d'Anderlecht et Zulte Waregem.

Find out the appointments for matchday 3️⃣1️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/1tTrIcquis