🎥 La belle surprise des supporters de Genk à Danny Vukovic avant son départ

Danny Vukovic quitte le RC Genk, le gardien arrive en fin de contrat cet été et ne sera pas prolongé.

Il a décidé de rentrer en australie pour raison familiale et devrait vraisemblablement terminer sa carrière au pays, après avoir rompu son contrat à l'amiable avec le Racing.

Alors que son vol est prévu ce dimanche, le gardien de but a reçu une surprise aussi inattendue que chaleureuse de la part de supporters de Genk venus lui dire au revoir.

Banderole, fumigènes et chants, les supporters présents devant sa maison ont tenu à remercier le portier qui évolue à Genk depuis 2017.

Leaving my house for the airport this morning. The street was filled, flares being let off, my songs being sung! I will miss playing for these guys. pic.twitter.com/lP7U9PZiB4