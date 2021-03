Luka Elsner livre un terrible constat : "Je suis embarrassé, il y a un mal profond au sein de cette équipe"

Ce samedi soir lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League, Courtrai a livré une pâle copie du côté d'Eupen en s'inclinant 2-0.

Depuis sa victoire à Anderlecht le 21 février dernier, Courtrai n'y arrive plus et vient d'enregistrer sa troisième défaite de suite ce samedi soir du côté d'Eupen. Les Kerels n'ont rien montré au Kehrweg et ont livré une prestation très pauvre au grand dam de leur entraîneur.

"La victoire d'Eupen ne se discute pas, puis il y a eu un grand manque de personnalité et de caractère de notre côté. Il y a un mal profond au sein de cette équipe. On ne crée pas les choses et chaque joueur travaille dans son coin. Il faut se poser les bonnes questions et savoir comment on veut terminer ce championnat. Ne pas être en position de devoir prier pour que les équipes derrière nous ne prennent pas de points, ça c'est une attitude de loser. Je suis très déçu ce soir, mais je ne suis pas en colère, cela va plus loin que ça : je suis embarrassé", a lâché le technicien franco-slovène.

"Avoir envie de faire quelque chose ensemble"

Courtrai n'a pas cadré un seul tir et a raté une énorme opportunité en seconde période quand Gano s''est loupé seul devant Defourny en envoyant le cuir loin au-dessus du but. Et une minute après, Julien Ngoy ouvrait le score pour les Pandas. "Il y a eu trois ou quatre situations où il était possible de faire quelque chose si on avait joué en équipe. On n'a pas réussi à garder le ballon et à être agressif. Il faut une bonne raison pour se battre vraiment et ne pas être aussi passif. Avoir envie de faire quelque chose ensemble", a expliqué l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise et d'Amiens.

© photonews

La trêve internationale arrive à point nommé pour Courtrai. "Il faut réaliser une remise en question assez profonde au sein du groupe. L'électrochoc lié au changement d'entraîneur ne dure que quelques semaines, mais quelle est la vérité profonde de cette équipe ? C'est la question. Est-on vraiment une équipe ? Il va falloir se dire les choses. Ce n'est pas en allant manger une pizza que les joueurs vont former un groupe et une famille. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent. Puis, on n'est pas tout seul, il y a les supporters qui nous regardent derrière leur téléviseur et qui ne méritent pas cela", a déclaré le coach âgé de 38 ans.