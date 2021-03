Ce Trebel-là est indispensable à Anderlecht

Adrien Trebel était de retour dans le 11 d'Anderlecht et a immédiatement rappelé que quand il est en forme sur le plan physique, l'ancien capitaine des Mauves ne doit jamais être ailleurs que sur le terrain.

Deux passes décisives "et demi", Nmecha déviant son excellent ballon sur le but crucial de Murillo avant la pause : Adrien Trebel a renversé le match à lui seul pour Anderlecht, dans ce milieu de terrain renforcé où il a pris la place de Josh Cullen aux côtés d'Albert Sambi Lokonga. Malheureusement pour l'Irlandais (qui plus est monté pour prendre deux cartons jaunes rapides), irréprochable jusque là, Trebel a mis tout le monde d'accord : à son meilleur niveau, il doit être titulaire.

"Ce n'est pas une question de vouloir l'aligner ou non, ce qui était important était le timing", rappelle Kompany au moment d'évoquer son cas. "J'ai 100% confiance en Adri et en son importance dans un groupe aussi jeune, comme j'ai confiance dans le reste du groupe". On connaît la gestion de groupe de Vincent Kompany, qui n'érigera jamais un joueur en indispensable, mais c'est une certitude : Trebel a un impact sur cette équipe, par son jeu très direct, ses qualités pures mais aussi une capacité à moins tergiverser que ses équipiers. Quand il le faut, il est également capable de montrer des éclairs de classe "à la Anderlecht", comme quand il s'est sorti du marquage flandrien d'une superbe roulette. Les supporters réclamaient son retour dans le 11 et n'auront pas été déçus ...