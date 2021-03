L'ancien international anglais Frank Worthington est décédé

Frank Worthington est décédé à l'âge de 72 ans ce lundi à l'hôpital d'Huddersfield des suites d'une longue maladie. Professionnel de 1966 à 1991, l'ancien attaquant anglais a évolué dans près de 20 clubs parmi lesquels Leicester, Huddersfield et Bolton, inscrivant 266 buts en 882 apparitions. Il a été appelé à huit reprises chez les Three Lions en 1974 (deux buts inscrits).

🖤 It is with great sadness that Bolton Wanderers has today learned of the passing of club legend Frank Worthington.



Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/tEYRFCaw1P