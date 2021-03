Danjuma (ex-Club de Bruges) suivi par plusieurs clubs de Premier League

Arnaut Danjuma Groeneveld avait quitté le Club de Bruges pour rejoindre Bournemouth et la Premier League le 1er août 2019 contre un chèque de 15 millions d'euros.

Cette saison, Danjuma a déjà inscrit dix buts pour Bournemouth, pensionnaire de Championship. Et ses bonnes prestations ont éveillé l'intérêt de Southampton et de West Ham, selon The Sun. Les deux clubs de Premier League aimeraient s'offrir le Néerlandais cet été, lui qui avait été relégué en D2 anglaise avec les Cherries la saison dernière.

S'il ne fait pas son retour en Premier League avec Bournemouth, l'ailier de 24 ans pourrait le faire via un transfert.