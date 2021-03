🎥 Zinho Vanheusden balle au pied à l'entraînement

Le défenseur Rouche poursuit sa rééducation.

Loin d'être de retour, Zinho Vanheusden poursuit sa rééducation et les choses semblent bien se passer pour le défenseur Rouche.

On peut le voir balle au pied dans une vidéo qu'il a tenu à partager via les réseaux sociaux. Il y apparait en plein entrainement, entre slaloms et conduite de balle : "Cela fait du bien de travailler à nouveau avec le ballon", a twitté ce dernier.

Zinho Vanheusden est absent des terrains depuis novembre suite à une grave blessure.