🎥 Ali Gholizadeh et Alireza Beiranvand s'illustrent avec l'Iran

Les Belgicains ont brillé en Asie.

Après Junya Ito, auteur d'un doublé lors de la large victoire du Japon en Mongolie en éliminatoires de la Coupe du monde(0-14), ce sont les Iraniens de Pro League qui se sont illustrés, en match amical.

L'Iran est facilement venu à bout de la Syrie (3-0) et Alireza Beiranvand et Ali Gholizadeh ont contribué au succès de leur équipe nationale. L'ailier du Sporting de Charleroi a distillé les assists sur les premiers et troisièmes buts et le portier de l'Antwerp était à la base du deuxième but de la Team Meli. Le Gantois Milad Mohammadi a lui aussi participé à la rencontre.