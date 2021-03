Le message de Vincent Kompany à Sergio Agüero

Après David Silva et Vincent Kompany, c'est une autre légende qui s'apprête à quitter Manchester City.

Manchester City avait perdu Vincent Kompany il y a deux ans, David Silva l'an dernier, c'est Sergio Agüero qui va faire ses valises à l'issue de la saison. Un joueur que Vincent Kompany apprécie et connaît par cœur pour l'avoir côtoyé durant huit ans dans le vestiaire de Manchester City.

Et le désormais coach du Sporting d'Anderlecht n'a pas manqué de rendre hommage à l'Argentin. "On m'a souvent demandé quel avait été le moment le plus important de ma carrière à Manchester City. Ce n'est pas vraiment un choix difficile et il porte le nom d'un gars avant tous les autres: Aguerrooooo!", avance Vince The Prince qui fait bien évidemment référence au but du titre inscrit par le meilleur buteur de l'histoire de City, en 2012.