Kompany a fait des sacrifices pour Anderlecht: "Devenir T1 était nécessaire, j'ai renoncé à l'Euro pour ça"

Le duel entre l'Antwerp et Anderlecht, c'est aussi un duel Frank Vercauteren contre Vincent Kompany. Les deux hommes se sont fréquentés à plusieurs reprises durant leur carrière mais le début de la saison reste dans les mémoires.

"J’ai hâte d’aborder ce genre de matchs", dit Kompany en conférence de presse. "Je suis confiant et super motivé, même si on n’est pas favoris. Il faut savourer la pression de devoir gagner contre des adversaires du niveau de l’Antwerp. Si un 9 sur 9 est possible ? Je préfère ne pas trop calculer. Ne pensons pas au scénario négatif."

Que Kompany le veuille ou pas, Antwerp – Anderlecht est le clash des entraîneurs. "Frankie a été très important dans ma carrière", dit Kompany. "Il était entraîneur au début de ma carrière de joueur et au début de ma carrière comme entraîneur. Je suis très reconnaissant envers lui. Mais la décision de me désigner comme T1 était nécessaire pour le club, parce qu’il fallait de la clarté pour les joueurs. J’ai renoncé à jouer l’Euro 2020 reporté suite au Covid. J’ai opté pour Anderlecht."

La rencontre de ce lundi sera aussi une opposition de style. L'Antwerp a un jeu physique, alors qu'Anderlecht essaie d'opérer par de petites combinaisons. "C'est vrai, mais l'Antwerp c'est aussi bien plus que ça. Regardez le but contre le Club de Bruges: leur gardien envoie le ballon directement vers le but. Nous devrons rester concentrés au maximum".