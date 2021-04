Nordin Jbari : "Si le Standard et La Gantoise ne sont pas en Playoffs 2, c'est une véritable catastrophe"

Ce dimanche (18H15), le Standard de Liège accueille La Gantoise lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League. Un choc et à la fois un match décisif concernant la course aux Playoffs 2.

Le Standard de Liège avait pour objectif d'être dans le top 4 à l'issue de la saison tandis que La Gantoise souhaitait être le principal concurrent du Club de Bruges dans la course au titre. Au final, les deux cadors de D1A ont vécu une saison très compliquée. Toutefois, les deux formations espèrent finir dans le top 8 à l'issue de la saison, le minimum syndical en quelque sorte pour ces deux grosses cylindrées de JPL.

"Déjà que ces deux clubs devraient normalement faire partie du top 4"

"Si le Standard et La Gantoise ne sont pas dans le top 8, c'est une véritable catastrophe", nous confie Nordin Jbari. "Déjà que ces deux clubs devraient normalement faire partie du top 4, ils vivent une saison compliquée. Les Rouches sont irréguliers cette saison mais sont parvenus à se hisser en finale de la Coupe de Belgique. S'ils veulent remporter la Croky Cup, ils doivent arriver en confiance le 25 avril au Stade Roi Baudoin. Ils doivent donc faire le plein de points avant et faire le maximum pour être en Playoffs 2. Mbaye Leye a insufflé un souffle nouveau mais il faut lui laisser le temps d'apposer sa griffe même s'il faut directement des résultats dans un club comme le Standard", souligne l'ancien attaquant avant d'évoquer La Gantoise.

"Gand n'adresse pas un bon message à la jeunesse"

"Pour la première fois depuis longtemps, de mauvaises décisions ont été prises chez les Buffalos concernant les coachs et les transferts. Rien n'allait à l'image de l'arrivée de Bölöni qui n'avait pas l'ADN du club et du jeu positif gantois. Ce qui me chiffonne également est l'absence de jeunes joueurs issus du centre de formation, contrairement au Standard qui peut compter sur quelques talents. La Gantoise n'évolue pas de ce point de vue-là et n'adresse pas un bon message à la jeunesse. Toutefois, Hein Vanhaezebrouck est revenu à la Ghelamco Arena et il connait bien la maison. Le club est remonté au classement et peut évoluer à un bon niveau", précise le consultant.

Le Standard (12ème avec 41 points) peut dépasser La Gantoise (9ème avec 43 points) en cas de victoire. "Un match décisif pour les deux clubs qui ont la pression sur leurs épaules. Ces deux cadors de Jupiler Pro League se doivent d'être dans le top 8, c'est le minimum", a conclu Nordin Jbari.