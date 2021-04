Et maintenant le Beerschot pour Charleroi: "Faire beaucoup mieux"

Le coach carolo le sait, le match de mercredi sera capital pour ses Zèbres.

Le Sporting de Charleroi avait un coup à jouer, dimanche soir, contre l'Excel Mouscron, les Zèbres ont laissé passer leur chance. "On est évidemment déçu. On a bien commencé mais le dernier geste ou l'avant-dernier geste n'était pas toujours bon et dans ces cas-là on s'expose à des contres et c'est comme ça qu'on a pris le but", analyse Karim Belhocine.

Et le Sporting n'a désormais plus le choix, il faudra s'imposer mercredi soir au Beerschot pour rester dans la course au top 8, Karim Belhocine acquiesce. "On aurait dû faire mieux, mais mercredi il faudra aller à Anvers pour faire beaucoup mieux et jouer pour les trois points."