Grosse "déception" pour le Sporting de Charleroi

Incapables de faire la différence, les Zèbres ont perdu de nouvelles plumes dans la course aux playoffs.

Et c'est forcément avec un sentiment d'amertume que les Carolos ont quitté le Mambourg, dimanche soir. "On est déçu parce qu'on voulait la victoire", confirme Jules Van Cleemput. "On veut aller chercher les playoffs 2, minimum, et on sait que c'était maintenant ou jamais et ce sera encore comme ça pour les trois prochaines rencontres", ajoute-t-il.

Parce que le Sporting de Charleroi est tombé sur d'accrocheurs Hurlus et n'a jamais vraiment su prendre le contrôle de la rencontre. "Mouscron n'a pas une mauvaise équipe. Mais nous, on a montré qu'on voulait ce match, on a gagné des duels, on a eu des opportunités, mais on n'a pas su marquer plus qu'un but et c'est ce qui est malheureux."

Frustrant pour les Zèbres qui savent qu'ils ont loupé une occasion de se rapprocher du top 8, alors que plusieurs candidats aux playoffs ont perdu des plumes. "C'était un bon moment pour nous, on était prêt, mais ça n'a pas tourné pour nous." Place désormais à un déplacement au Beerschot qui, selon les résultats de lundi, pourrait coïncider avec la dernière chance du Sporting de croire encore à une place dans le top 8.