Nouveaux doutes pour Charleroi et Ryota Morioka

Le Sporting pourrait à nouveau être privé de son médian japonnais.

Ryota Morioka sera-t-il présent, mercredi au Beerschot, pour l'important match d'alignement du Sporting de Charleroi? Karim Belhocine confirme à la Dernière Heure que le Japonnais est incertain. "Son genou a un peu tourné et il a eu une réaction lundi, on verra comment il se sent", explique le coach des Zèbres.

Victime d'une blessure au genou à Waasland-Beveren en février, Ryota Morioka avait manqué trois rencontres de championnat avant de faire son retour à la compétition, dimanche, contre l'Excel Mouscron.