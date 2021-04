Quelle influence aura le résultat de la Coupe de Belgique sur la fin de saison?

Le 25 avril prochain, le Standard et Genk vont se disputer la victoire en Coupe de Belgique. Le résultat de ce match aura une incidence sur l'attribution des places européennes. On vous explique tous les scénarios.

Petit rappel de l'attribution des places européennes pour cette saison: la Belgique dispose de 5 tickets européens. Ils sont répartis comme suit dans les trois Coupes Européennes (introduction cette année de la Conférence League en plus de la Ligue des Champions et de l’Europa League)

Le champion est qualifié pour les poules de la Ligue des Champions. Le deuxième des playoffs 1 est qualifié pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions (en cas d’échec, il est reversé en poules d’Europa League)

Concernant le vainqueur de la Coupe de Belgique (Standard – Genk le 25 avril, nous y reviendrons plus bas)il accèdera au 4e tour préliminaire d’Europa League. Il est reversé en poules de Conférence League en cas d’élimination. Les deux dernières places sont qualificatives pour la Conférence League (2ème et 3ème tour de qualification) et seront données au 3ème du classement et au vainqueur du barrage entre le 4ème des playoffs 1 et le vainqueur des playoffs 2 .Mais l'attribution de toutes ces places européennes dépendra de la finale de la Coupe de Belgique.Les scénarios

- Genk remporte la Coupe de Belgique et terminé à une des deux premières places des playoffs 1. Dans ce cas, le barrage pour l'Europe ne serait pas disputé. Genk serait alors qualifié pour la Ligue des Champions (directement ou via les barrages), alors que le ticket pour l'Europa League irait au 3ème du classement. Les deux autres tickets pour la Conférence League seront attribués au 4ème des playoffs 1 et au vainqueur des playoffs 2.

- Genk remporte la Coupe de Belgique et termine 3ème ou 4ème des playoffs 1. Dans ce cas, le barrage pour l'Europe ne serait pas non plus joué. Genk irait en Europa League, les deux autres tickets pour la Conférence League seront attribués au 4ème des playoffs 1 et au vainqueur des playoffs 2.

- Le Standard remporte la Coupe de Belgique et termine en tête des playoffs 2. Dans ce cas de figure, le barrage ne serait pas non plus joué. Le Standard irait en Europa League, le 3ème et le 4ème classés en playoffs 1 seraient qualifiés pour la Conférence League.

- Enfin: le Standard remporte la Coupe de Belgique et ne remporte pas les playoffs 2. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, le barrage entre le 4ème des playoffs 1 et le vainqueur des playoffs 2 aura lieux pour déterminer la dernière place qualificative pour la Conférence League.