🎥 Une joueuse prend un carton rouge ridicule après avoir confondu football et football américain

Les joueuses de l'Irlande du Nord ont décroché une qualification historique pour le prochain Euro après avoir battu l'Ukraine en barrages.

Outre la qualification, l'un des faits de la soirée reste l'exclusion ridicule de Natiya Pantsulaya. La joueuse ukrainienne a voulu éviter une adversaire d'aller au but... En se jetant sur elle telle une joueuse de football américain.

Une tentative désespérée qui lui vaut un des cartons rouges les plus ridicules de l'histoire.

The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId