Mbaye Leye avant Standard-Beerschot : "On est maître de notre destin"

Ce dimanche à Sclessin, le Standard de Liège reçoit le Beerschot pour le compte de la 34ème et dernière journée de la phase classique de D1A.

Le Standard de Liège va affronter le Beerschot lors de cette dernière journée de la phase classique de championnat. Un match ô combien important. En effet, en cas de victoire, les Rouches seront assurés de terminer dans le top 8. "Un dernier match à prendre très au sérieux, il faut gagner tout simplement. Pas besoin de penser à autre chose que la victoire. On est maître de notre destin. Nous occupons la 7ème place mais nous voulons arracher cette 6ème place, soit terminer le plus haut possible. Alors nous devons prendre ces trois points. De plus, cette rencontre permet également de préparer la finale", a confié Mbaye Leye en conférence de presse avant d'évoquer ce sprint final.

"Si on finit à la 6ème place et que l'on gagne la Coupe, la saison sera réussie"

"La saison a été difficile, tout devient important durant cette dernière ligne droite. Le staff et les joueurs ont l'occasion de faire quelque chose de bien, à savoir disputer les Playoffs 2 et gagner cette finale. Si on finit à la 6ème place et que l'on gagne la Coupe, la saison sera réussie au vu des circonstances. Le club s'en tirera bien", a souligné le technicien sénégalais.

Dimanche place au Beerschot. "Une équipe offensive en face avec des joueurs d'un très bon niveau. En décembre, on parlait d'ailleurs d'Holzhauser pour le Soulier d'Or. Un meneur de jeu capable de faire la différence de n'importe où. Mais nous resterons sur notre philosophie de jeu. À savoir regarder droit devant nous et jouer pour gagner. Un football offensif avec la manière, le style, le pressing et les courses vers l'avant", a conclu Mbaye Leye.