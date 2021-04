Décisif, Răzvan Marin (ex-Standard) relance Cagliari dans la course au maintien au terme d'un match spectaculaire

Place à la 31e journée de Serie A pour Cagliari qui recevait Parme, un choc du bas de tableau.

Le duel était crucial en bas de classement entre Cagliari et Parme, respectivement 18e et 19e. L'écart se creuse avec le premier non-relégable Torino (5 points devant Cagliari et un match de retard) et la victoire était donc impérative pour les deux formations.

Avec Radja Nainggolan titulaire, Cagliari débutait cette partie de la pire des manières concédant deux buts des oeuvres de Pezzella (5e) puis Kucka (31e). Pavoletti (39e) réduisait toutefois l'écart avant la pause, mais Dennis Man (59e) redonnait l'avance à Parme. Peu après la montée au jeu de Maxime Busi (Parme), l'ancien Rouche Răzvan Marin (66e) relançait Cagliari dans le match.

Les Sardes courraient alors derrière le score et il fallait attendre la toute fin de match pour assister à l'impensable avec l'égalisation de Pereiro (90e+1) sur un service de Marin, avant que Cerri (90e+4) n'offre la victoire à Cagliari dans les utlimes secondes.

Avec cette victoire spectaculaire, Cagliari se relance dans la course au maintien et revient à deux points de Torino (qui compte deux rencontres de moins). Parme se rapproche de plus en plus de la Serie B avec 7 points de retard sur Torino et 5 sur Cagliari, à 7 rencontres de la fin.