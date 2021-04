La saga continue : les supporters de Charleroi seront bien au rendez-vous ce samedi

Les supporters du Sporting Charleroi avaient été appelés au calme par leur direction ce vendredi, mais les Storm Ultras ont réagi et confirmé qu'ils se déplaceront ce samedi au Mambourg.

La saga carolo continue : les Storm Ultras, qui publient quotidiennement des communiqués destinés à "régler leurs comptes" avec la direction, le staff et les joueurs du Sporting Charleroi au terme d'une saison très décevante qui a vu les Zèbres manquer les Playoffs 2, ont publié ce samedi un "Épisode 6". L'objectif de celui-ci : réagir au communiqué du club publié ce vendredi et confirmer leur présence au Mambourg, à 13h ce samedi, pour s'entretenir avec la direction entre 14 et 15h.

Ce vendredi, le Sporting Charleroi avait appelé au calme et demandé aux supporters de ne se pas se réunir au stade mais de plutôt profiter de la session de questions-réponses organisée par le club avec Mehdi Bayat, ce lundi 19 avril, pour s'exprimer. Une demande rejetée par les Storm Ultras : "Aucune autre issue possible Royal Charleroi Sporting Club. On se voit entre 14h et 15h pour vos engagements pour la saison 2021-2022 (...) Personne ne bougera de l’endroit tant que nous ne sommes pas rassurés sur ces points. Cette action se veut pacifique (mais ferme)", lit-on.