Serie A : l'AC Milan et Alexis Saelemaekers sur le fil face au Genoa

Alors que l'Inter file vers le titre, la bataille fait rage derrière entre le Milan AC, la Juventus et l'Atalanta pour accrocher la place de dauphin.

Après sa défaite face à Naples, Milan s'est bien repris avec deux victoires et un nul, avant d'enchainer deux rencontres à domicile face au Genoa puis à Sassuolo.

Opposés au 13e de Serie A, les choses débutaient bien avec l'ouverture du score d'Ante Rebić (13e) sur un service de Kalulu.

Mattia Destro égalisait peu avant la pause (37e) mais Gianluca Scamacca redonnait malgré lui l'avance aux Milanais suite à un auto-but (67e).

Avec cette victoire, Alexis Saelemaekers (titulaire) et les siens gardent le cap en Serie A et la deuxième place, en attendant les rencontres de l'Inter et de la Juventus.

