Kompany "neutre" lors de Genk - Standard ? "Vous ne me croyez pas quand je le dis, mais ..."

La finale de la Coupe de Belgique aura de l'influence sur les tickets européens : si Genk venait à l'emporter, toutes les équipes du top 4 seraient assurées de l'Europe ...

Pourtant, à en croire Vincent Kompany, on regardera la finale de la Croky Cup sans prendre parti pour les Limbourgeois du côté d'Anderlecht. "Vous ne me croyez jamais quand je le dis, mais j'essaie de rester neutre (sourire). Ca aura de l'influence sur nous ? Oui, peut-être, mais ... Si vous passez votre temps à attendre à faux pas des équipes adverses, franchement, il y a de quoi devenir dépressif", plaisante-t-il.

"Bien sûr, oui, c'est un match important, mais on doit se regarder nous, même si une victoire de Genk nous apporterait plus ... et malgré la rivalité entre Anderlecht et le Standard (rires)". Si Genk gagne la Coupe, les Limbourgeois sont en effet assurés d'un billet européen, ce qui en offrirait un (au moins pour les barrages) par "ruissellement" à tout le top 4. Mais les calculs d'apothicaire ne sont pas pour Kompany ...