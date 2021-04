Voici notre dernière équipe-type de la phase classique !

La 34e journée de championnat est derrière nous avec quelques retournements de situation et scores fleuves !

Gardien de but

La grande prestation de Robin Himmelmann avec l'AS Eupen, même s'il a pris deux buts, nous pousse à le choisir malgré l'absence d'enjeu de la rencontre. Rafael Romo, de son côté, s'est également signalé avec OHL mais n'a pas été décisif, les Louvanistes ayant été battus.

Défenseurs

Si le RSC Anderlecht est revenu du STVV sans prendre de but, il le doit en bonne partie à la prestation très solide d'Elias Cobbaut derrière. Le Diable est revenu à son meilleur niveau. Jordi Vanlerberghe, de son côté, a tenu la baraque pour le KV Malines tandis que Sivert Heltne Nilsen et la défense de Waasland-Beveren ont été mis à rude épreuve mais ont tenu bon, avec les barrages au bout.

© photonews

Milieu de terrain

Difficile de ne pas mettre à l'honneur La Gantoise, qui a assuré sa place dans les PO2 avec la manière et sept buts : Vadis Odjidja était en grande forme, tout comme le piston Alessio Castro-Montes dans un rôle très offensif qui lui a valu deux buts. Il n'est pas le seul auteur d'un doublé ce week-end : Nikola Storm (Malines) et surtout Louis Verstraete, sauveur de Waasland et qui a notamment inscrit un bijou de premier but, figurent également dans notre équipe. Enfin, le match de Lior Refaelov face à Genk prouve que l'Antwerp est prêt pour se réveiller en PO1.

Attaquants

Deux auteurs de doublés, qui prennent le pas sur Smaïl Prevljak et son triplé : Roman Yaremchuk parce qu'il a participé à la démonstration gantoise à Zulte Waregem, et Paul Onuachu parce qu'il s'est encore rapproché du record de Wesley Sonck en D1.