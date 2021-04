Les Métallos n'auront rien à perdre et Nicky Hayen en est conscient.

À dix jours de barrages que les Waaslandiens ont arrachés de justesse, Nicky Hayen s'est confié au micro de Sporza. Et il sait que la pression sera sur les épaules de ses joueurs au moment de monter sur la pelouse du Pairay, le 1er mai prochain. "Nous avons plus à perdre que Seraing", confirme-t-il.

Mais les Lions reviennent de très loin et ils aborderont cette double confrontation en confiance. "La victoire à OHL nous a donné un boost", estime Nicky Hayen. "Surtout dans la manière dont nous sommes allés la chercher. On n'a pas arrêté de se battre et d'y croire. Il faudra aborder ces barrages avec la même motivation et, surtout, ne pas sous-estimer Seraing."

Surprenants vice-champions de D1B, les Métallos rêvent désormais de boucler la boucle, mais Waasland-Beveren a vendu chèrement sa peau pour éviter la relégation directe et les Lions n'ont pas l'intention de butter sur la dernière marche. Cette double-confrontation vaudra assurément le coup d'oeil.