Le frère d'un joueur de D1A s'engage avec le Francs Borains

Alessio Caufriez signe pour le Francs Borains. Aujourd'hui, le joueur de 19 ans s'est engagé en faveur du RFB, mais la durée de son contrat n'a pas été divulguée. C'est le club qui a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel publié aujourd'hui en début de soirée, et diffusé sur les réseaux sociaux.

🚨 MAX #CAUFRIEZ AU RFB ‼️



🟢 On a tenté les deux pour le prix d'un ! Et on a raté. Max n'a donc fait qu'accompagner son frère Alessio, de retour au club. Le joueur offensif de 19 ans formé au @VAFC revient dans son Borinage natal. Welcome back ! pic.twitter.com/OynijKytFy