Après avoir quitté Bruges cet hiver Siebe Schrijvers peine à se lancer

L'hiver dernier, Siebe Schrijvers avait décidé de quitter le Club de Bruges pour rejoindre OHL. Cependant, cela ne s'est pas passé comme prévu.

Arrivé cet hiver à Louvain, l'attaquant ne s'est pas imposé dans le onze d'OHL, mais la confiance reste de mise dans le camp Schrijvers : "S'il est utilisé sur ses qualités là où il est le meilleur, alors il n'y a pas de discussion, il serait titulaire et même un des meilleurs en Belgique", a déclaré son agent (Nico Vaesen) dans Krant van West-Vlaanderen.

Mais pour l'instant ce n'est pas le cas, Schrijvers n'a été titulaire qu'à cinq reprises mais le club ne fait pas de croix sur son joueur : "OHL veut se hisser dans le top 6 et l'idée est que Siebe en fasse partie intégrante", poursuit Vaesen.

Les choses doivent donc évoluer progressivement, mais on croit au potential de l'attaquant de 24 ans : "Il aime Louvain et se sent de mieux en mieux", confie son père. "Tôt ou tard, tout se mettra en place."

Au Racing Genk, Schrijvers était considéré comme un grand talent, et il compte 131 matchs pour les Limbourgeois. Du côté de Bruges, il a joué à 85 reprises et a remporté le titre.