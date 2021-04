Mbaye Leye fier de ses joueurs malgré la défaite en finale : "Genk a été meilleur que nous ce soir"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège s'est incliné contre Genk (1-2) en finale de la Coupe de Belgique.

Le Standard de Liège n'est pas parvenu à prendre le dessus sur Genk ce dimanche soir en finale de la Coupe. Menés 2-0 après des réalisations d'Ito et Bongonda, les Rouches réduiront le score en fin de rencontre via Muleka, mais ne parviendront pas à arracher les prolongations. "La première mi-temps fut équilibrée, on a vu deux équipes qui ont essayé de faire quelque chose. Ce fut la même optique en seconde mi-temps mais le but de Genk a changé la donne. On a été obligé de beaucoup sortir et en face il y avait de bonnes individualités à l'image d'Ito et Bongonda. Mes joueurs ont tout donné et ont effectué une bonne prestation : je suis fier d'eux. Il y a toujours un perdant en finale", a lâché Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

Hugo Siquet est fautif sur le premier but de Genk. "Je ne lui en veux pas. Un jeune joueur qui a déjà beaucoup donné pour le Standard cette saison. C'est le football, les jeunes joueurs peuvent faire des erreurs à des moment cruciaux. Il faut pouvoir l'accepter. Ils gagneront des trophées par la suite. Ce fut une belle semaine pour eux, ils ont travaillé et appris. Genk a été meilleur que nous ce soir", a souligné le T1 du matricule 16.

© photonews

Le Standard a eu peu d'occasions ce dimanche en finale. "J'aurais aimé avoir plus d'efficacité sur les opportunités de but. Il aurait fallu être plus incisif en un contre un car le match s'est joué là-dessus. Je ne vais pas présenter Ito et Bongonda. Nous vivons une année difficile et d'apprentissage, mais nous avons perdu car Genk était plus dominant et nous a fait mal offensivement", a conclu Mbaye Leye.