Nicolas Raskin: "Le plus gros match de ma carrière"

Le jeune médian du Standard va disputer sa première finale, ce dimanche, et il attend le coup d'envoi avec impatience et envie.

S'il a découvert l'Europa League cette saison et disputé quelques gros chocs en championnat, Nicolas Raskin mesure l'importance de la rencontre qui attend le Standard ce dimanche contre Genk. "Je pense que ce sera le plus gros match de ma carrière jusqu'ici", estime-t-il au micro de la RTBF.

Un rendez-vous que les Liégeois ne veulent pas manquer. Et ils pourront s'appuyer sur une fin de phase classique prometteuse pour dompter le Racing Genk et offrir à leur club la neuvième Coupe de Belgique de son histoire. "On avait eu un petit creux, mais on a retrouvé notre forme. On voit que ce que le coach met en place prend forme et commence à bien marcher, donc c'est de bon augure", ajoute Nicolas Raskin.