Bryan Heynen savoure après une saison compliquée: "Notre premier but a fait mal au Standard"

Bryan Heynen a joué toute sa vie pour le KRC Genk et la victoire en Coupe de Belgique est une consécration pour lui. Surtout après les mois compliqués par lesquels il est passé.

Bryan Heynen, le capitaine de Genk, revient de loin. Une rupture des ligaments, des complications dans sa rééducation mais finalement un retour qui coïncide avec la bonne forme de Genk. Ce dimanche, il a livré une excellente rencontre au milieu de terrain et a pris sa revanche sur la finale de 2018. Il y a 3 saisons, non seulement le Standard l'avait emporté mais surtout Heynen n'avait pas pu disputer ce duel pour cause de blessure.

"C'est un rêve d'enfant", assure le numéro 8 limbourgeois. "Je joue dans ce club depuis tellement longtemps. C'est superbe de pouvoir remporter une coupe avec l'équipe première. La première période n'était pas notre meilleure, mais nous avons eu le contrôle. Nous avons gagné et nous le méritons. Le but d'ouverture d'Ito a été un boost pour nous et a fait très mal au Standard".

Les Rouches ne s'en sont en effet jamais remis. Ils ont surtout laissé Genk jouer et mener les débats lors de cette seconde période. Alors les Limbourgeois ont mis un deuxième but salvateur. La suite, on la connait...